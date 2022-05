Assoreti, conflitto russo-ucraino scalfisce patrimonio clienti reti

(Teleborsa) - Ladegli intermediari associati adalla fine del marzo era pari a, con una flessione del 2,3% rispetto a fine 2021, riconducibile all’instabilità dei mercati finanziari originata dalIldei prodotti delscende adi euro, con una contrazione congiunturaledel 3,8%; in calo anche la componente finanziaria del(-2,3%) che si attesta adi euro, mentre aumenta la componente di(+4,2%) che raggiunge i"Le attuali tensioni geopolitiche e il riflesso che osserviamo sull’intero sistema economico-finanziario hanno inevitabilmente avuto un impatto anche sul patrimonio dei clienti delle Reti, ma in misura contenuta grazie alla diversificazione dei portafogli e alle strategie di medio lungo termine raccomandate dai consulenti finanziari", afferma, Presidente di Assoreti.Quanto al risparmio gestito, a risentire di più della crisi è ilpari adi euro, in flessione del 5,2%, mentre il patrimonio deiscende adi euro (-2,1%) e quello dellecala a(-3,5%).Nell’ambito delo il peso della componentesi mantiene stabile al 13,9%. Cala la valorizzazione dei titoli azionari ( -3%) e di debito pubblico (-1,5%) e corporate (-8,1%); in evidenza la crescita dei certificate (+6%) e degli exchange traded product (+4,1%). L’incidenza dellasale temporaneamente al 16,7%