BNL BNP Paribas e FEduF insieme per il Festival della Cultura Creativa

(Teleborsa) - La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione,che sono anche i, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagnerà un profondo cambiamento culturale. E va proprio in questo senso la scelta di BNL BNP Paribas di realizzare, con la collaborazione di FEduF (ABI),, durante la Settima Edizione del Festival della Cultura Creativa.L’idea nasce dal titolo del Festival, “La natura sa quasi tutto - Scoprire i segreti del nostro pianeta per immaginare un futuro possibile”, che mette al centro laentrando nelle scuole e portando a tutto campo la necessità di far progredire la cultura e la consapevolezza circa i nuovi temi che condizionano lo sviluppo sociale ed economico.Così, per questa edizione del Festival, BNL BNP Paribas ha pensato e realizzato per le alunne e gli alunni delle scuole primarie ilche, partendo dalla lettura di una fiaba del libro “Fiabe e denaro. Un libro per educare al risparmio e all’economia”, si rivolge a insegnanti della scuola primaria, genitori, educatori e formatori di bambini di 6 -10 anni con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli in alcune riflessioni sull’economia, guidati da parole-chiave, e su valori fondamentali come la solidarietà. E da questo punto è bene partire, soprattutto nei confronti dei più piccoli, considerando che in una società sempre connessa, nell’era dell’evoluzione digitale, è necessario trovare mezzi e linguaggi per parlare a tutti, anche di materie complesse, specialmente dopo le emergenze di questi tempi che mettono in discussione tra le altre cose il sistema dell’economia, la sua vulnerabilità alle crisi globali, i suoi limiti e, per certi versi, la stessa visione dell’uomo e delle sue interazioni sociali in questo contesto ridefinito.Il laboratorio Risparmiano il pianeta, coinvolge invece ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, e ha come tema principale la sostenibilità. Si vuole fornire uno strumento semplice per. Grazie all’interazione con gli esperti gli studenti approcceranno gli argomenti alla base dello sviluppo sostenibile, comprendendo le profonde interazioni tra ambiente, società, economia e istituzioni che la crisi pandemica ha impietosamente rese evidenti e che impattano quotidianamente sulla vita di ognuno di noi.