CDP, presentato in assemblea bilancio integrato: spinta a crescita sostenibile

(Teleborsa) - Favorire lae la creazione di valore a lungo termine a beneficio della collettività. Questo è l’impegno di(CDP) che ha presentato oggi all’Assemblea degli Azionisti il Bilancio Integrato 2021. I risultati - si legge in una nota - sono in linea con il Piano Strategico 2022-24 e le quattro grandi sfide che CDP intende perseguire: cambiamento climatico, crescita inclusiva, sostegno alle filiere produttive, innovazione e digitalizzazione.Grazie all’attività del Gruppo CDP "si è avuto un" attraverso finanziamenti a 17mila imprese che hanno generato, un impatto pari all’1,57% del PIL e un sostegno all’occupazione italiana con una stima di circa(di cui il 40% a favore di donne e il 20% di giovani).Le iniziative messe in campo da CDP riguardano diversi campi di intervento: dal sostegno ai livelli occupazionali e alla formazione ai progetti di Social housing e di rigenerazione urbana; dalla finanza sostenibile con l’emissione di Social bond e Basket bond ai finanziamenti green per la transizione energetica; dalle operazioni a favore di internazionalizzazione e cooperazione internazionale fino agli investimenti in ricerca e sviluppo per contribuire all’innovazione e alla digitalizzazione del Paese.Principali risultati raggiunti e le iniziative avviate nel 2021 nelle diverse aree:: per rafforzare l’integrazione della sostenibilità nella Governance, nell’organizzazione e nella gestione dei rischi del Gruppo è stato modificato lo Statuto di CDP con l’integrazione del principio di sviluppo sostenibile; sono state ampliate le responsabilità del Comitato Rischi endoconsiliare, con l’attribuzione di specifiche competenze in materia ESG; è stato rivisto l’assetto organizzativo di CDP, con la creazione di tre Direzioni distinte che si occupano in modo integrato di sostenibilità (Strategie settoriali e impatto; Policy, valutazione e advisory; Comunicazione, relazioni esterne e sostenibilità);: l’impegno del Gruppo CDP a favore delle persone ha riguardato diversi progetti volti a valorizzare il capitale umano, favorire le pari opportunità e promuovere l’inclusione sociale. Tra questi: le iniziative di Social housing, grazie alle quali nel 2021 il Gruppo CDP ha realizzato oltre 1.800 alloggi in edifici ad alta efficienza di cui hanno beneficiato oltre 4mila persone; la realizzazione di 3 nuovi ospedali con oltre 1.500 posti letto e 150 edifici oggetto di riqualificazione energetica, 10 scuole (di cui 4 poli scolastici) e 3 poli universitari, che hanno consentito di accogliere oltre 8.000 studenti; la promozione di un ambiente di lavoro in CDP in grado di favorire la parità di genere, con una crescita del 9% di donne nell’organico e del 3% in posizione dirigenziale (rispetto al 2020), oltre all’estensione del congedo del co-parent fino a 30 giorni; lo sviluppo del capitale umano e l’attenzione alla formazione, sia verso l’interno sia verso l’esterno, anche grazie alle iniziative della Fondazione CDP per le giovani generazioni;: nel 2021 il Gruppo CDP ha aumentato l’impegno a favore della crescita sostenibile delle imprese con l’emissione del 6° Social bond (per un ammontare di 500 milioni) a favore delle aziende in particolare del Sud, operazione che conferma il Gruppo come leader nella finanza sostenibile e primo emittente italiano nelle obbligazioni social, consolidando la sua posizione nel mercato europeo con una quota di Bond ESG emessi pari a 4,75 miliardi; la sottoscrizione di tre Social bond per un valore di 185 milioni per sostenere le PMI in aree svantaggiate del Paese; strumenti di finanza alternativa, come i basket bond, che hanno consentito di sostenere 43 aziende, di cui il 90% situate nel Centro-Sud Italia;: il Gruppo CDP ha colto la sfida della transizione energetica finanziando oltre 3 miliardi in progetti a favore del contrasto ai cambiamenti climatici per agevolare il passaggio verso un’economia a basse emissioni; recuperando oltre 22.700 mq di suolo in disuso per realizzare 413 abitazioni con finalità sociali per oltre 1.600 persone.: il Gruppo CDP si è impegnato sulla transizione digitale e tecnologica del Paese con finanziamenti per più di 900 milioni destinati a progetti di ricerca, sviluppo e Innovazione a oltre 580 imprese (in aumento del 29% rispetto al 2020); nuovi fondi per start up e PMI innovative e 4 piattaforme digitali per il business; finanziamenti per oltre 400 milioni per l’internazionalizzazione sui mercati esteri di 17 imprese per progetti destinati allo sviluppo di nuovi impianti ad alto contenuto tecnologico.