Decarbonizzazione, Unibo-Eni rafforzano collaborazione

ENI

(Teleborsa) -hanno siglato un Accordo quinquennale che prevede la realizzazione di un Laboratorio Congiunto di ricerca dedicato alle nuove tecnologie per laIl Laboratorio, denominato, rappresenta il primo esempio in Italia di un hub di ricerca aperto anche all’industria che ha come obiettivo di facilitare la creazione di nuove idee e il loro rapido trasferimento al mercato. Ile intende sviluppare sinergie con Istituzioni di ricerca, Enti locali e aziende presenti sul territorio ravennate, con la possibilità di coinvolgimento di soggetti terzi interessati.Nel dettaglio, i filoni di ricerca sui quali lavorerà il Laboratorio Congiunto riguardano:. I ricercatori di Eni e i gruppi di ricerca dell’Ateneo potranno lavorare fianco a fianco all'interno di questi spazi su progetti di interesse comune in questi tre ambiti.Con questo accordo - si legge nella nota - "con l’Università di Bologna, che si inserisce nella volontà della Società di accrescere il proprio network con le eccellenze accademiche nazionali e internazionali, e compie un ulteriore passo nel propriopercorso per il