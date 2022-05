Destination Italia, balzo in borsa dopo ripresa prenotazioni

Destination Italia

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan. il titolo èdopo aver segnato un valore di 1,225 euro per azione, in rialzo del 13% rispetto alla chiusura precedente. A fare da assist alle quotazioni in borsa è ripresa delle prenotazioni nel primo quadrimestre dell'esercizio 2022, comunicate ieri sera a mercato chiuso Ilha raggiunto il valore di oltre 10 milioni di euro, superiori di 5,8 volte rispetto a 1,7 milioni di prenotazioni dello stesso periodo dell'anno precedente (+488%).