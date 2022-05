Engie, in trattative con Gazprom su modalità pagamento gas russo

Engie

(Teleborsa) -, gruppo francese dell'energia, ha affermato di essere "in merito alla richiesta russa di". Il gruppo, all'interno della nota sui conti del primo trimestre, ha evidenziato di aver "adottato le misure necessarie per essere pronto ad adempiere ai propri obblighi di pagamento, purché sia conforme al quadro sanzionatorio europeo e non comporti rischi non previsti per Engie". L'di Engie a Gazprom rappresenta un massimo di 15 terawattora (TWh), ha sottolineato il gruppo, aggiungendo di aver ridotto questa posizione a poco meno di 5 TWh a fine marzo.di Engie per il primo trimestre dell'anno sono aumentati dell'85% a 25,6 miliardi di euro, mentre l'è cresciuto del 74% a 3,5 miliardi di euro. L'azienda prevede ora unper il 2022 di 3,8-4,4 miliardi di euro, rispetto alle precedenti attese di 3,1-3,3 miliardi di euro."Il primo trimestre del 2022 ha visto una forte performance di tutte le nostre attività - ha commentato la CEO Catherine MacGregor - L'attuale tensione nei mercati dell'energia ha rafforzato la rilevanza della nostra strategia, in particolare la forza del nostro, essenziale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, l'accessibilità economica e la resilienza complessiva del sistema".