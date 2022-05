Home Depot migliora guidance 2022 dopo Q1 con ricavi record

The Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 38,9 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, in aumento del 3,8% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2021. Lesono aumentate del 2,2% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dell'1,7%. L'è stato di 4,2 miliardi di dollari, o 4,09 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 4,1 miliardi di dollari, o 3,86 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021. Il, secondo dati di Refinitiv, si aspettava ricavi per 36,7 miliardi di euro e un utile per azione di 3,68 dollari per azione."L'anno fiscale 2022 è iniziato alla grande poiché abbiamo registrato le- ha affermatoe presidente - La solida performance del trimestre è ancora più impressionante in quanto ci stavamo confrontando con la crescita storica dell'anno scorso e quest'anno abbiamo dovuto affrontare un inizio più lento della primavera".La società hae ora prevede: crescita totale delle vendite e crescita delle vendite comparabili di circa il 3%; margine operativo di circa il 15,4%, interessi passivi netti di circa 1,6 miliardi di dollari; aliquota fiscale di circa il 24,6%; crescita percentuale dell'utile per azione diluito a un tasso "mid-single digits". La precedente previsione per le vendite era di una crescita "lievemente positiva", mentre gli analisti si aspettavano un'indicazione per un aumento dell'1,4%.