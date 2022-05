Il settore viaggi e intrattenimento a Milano si muove in territorio positivo (+2,61%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

Juventus

Ftse SmallCap

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 30.565,4, in aumento di 789,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 171, dopo aver esordito a quota 169.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,20%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,83%.