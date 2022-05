Mascherine a scuola, Lega in pressing per stop. Esperti frenano

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore a fronte di poco più ditra molecolari e antigenici con il tasso di positività in lieve calo al. Sonole vittime. Questi i dati diffusi oggi, martedì 17 maggio, come ogni giorno dal Ministero della Salute.Intanto, il dato più evidente di queste ore è la crescita delle reinfezioni: sono segnalati, e nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto al 5% della settimana precedente. Un capitolo, quello delle reinfezioni, che necessita ancora di Cresce intanto il pressing di quanti chiedono lo stop all'obbligo di mascherine a scuola , in particolare sponda Lega, ma gli esperti restano prudenti. !Mancano tre settimane alla fine della scuola. Non ha molto senso sollevare discussioni sulla mascherina a scuola. Le norme ci sono e sono ponderate. Vanno seguite. E' un piccolo sacrificio, sopportabile, che protegge". Lo ha dettopresidente della Fimp, sindacato dei pediatri di famiglia, in merito alle polemiche sulla possibilità di abolire l'obbligo di mascherina a scuola nella fase finale dell'anno scolastico, anche alla luce delle temperature ormai estive., docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, mantiene alto il livello di attenzione: "Per l'estate, se continuiamo a vigilare, possiamo essere abbastanza tranquilli", sul fronte della pandemia. "La mia preoccupazione forte è per l'autunno. Questo perché le protezioni, come le mascherine, si usano di meno, sono poche le terze e quarte dosi vaccinali fatte,