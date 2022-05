Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

Nexi

STMicroelectronics

Iveco Group

Hera

Danieli

Reply

Antares Vision

De' Longhi

Mutuionline

Maire Tecnimont

Carel Industries

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata positiva delle borse europee. La mattina ha visto la diffusione di. L'Istat ha rivisto al ribasso l'inflazione del mese di aprile, grazie anche all'inclusione del bonus energia (elettricità e gas). L'Eurostat ha invece rivisto al rialzo la crescita nel primo trimestre dell'anno, con l'occupazione che ha continuato a crescere. L'Office for National Statistics (ONS) britannico ha comunicato un tasso di disoccupazione in diminuzione.L'continua gli scambi a 1,053 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,93%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,83%.Invariato lo, che si posiziona a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,90%.effervescente, con un progresso dell'1,65%,avanza dello 0,88%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,45%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,51% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 26.622 punti.In netto miglioramento il(+1,6%); con analoga direzione, in rialzo il(+1,32%).di Milano, troviamo(+4,39%),(+3,93%),(+3,71%) e(+3,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Tra i(+5,86%),(+4,67%),(+4,09%) e(+3,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Tra ledi maggior peso:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 1,2%; preced. -1,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -42,5K unità; preced. -81,6K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)11:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,4%).