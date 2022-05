PharmaNutra avvia un programma di acquisto di azioni proprie

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2022 e dal Consiglio di Amministrazione.Il programma è finalizzato a consentire alla Società di cogliere l’opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l’andamento del prezzo di mercato delle azioni PHN, anche per fattori esterni alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.Il programma di acquisto potrà esserea far data dalla delibera dell’Assemblea del 27 aprile 2022 e gli acquisti avranno ad oggetto unordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in 1.100.000 euro;Al 16 maggio, PharmaNutra detiene complessivamente 30.121 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0.31% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 60,8 euro.