Risparmio: la crisi toglie il sonno agli italiani, finanze fuori controllo

(Teleborsa) -, che scontano prima gli effetti della pandemia, poi quelli dell'inflazione e dello scoppio del conflitto in Ucraina. Una situazione che sta mettendo, che non sempre sono gestite consapevolmente dalle famiglie, mentre la. E' quanto mette in luce una ricerca di, società internazionale di investimento con approccio digitale, in collaborazione con, società specializzata in studi comportamentali che fa capo alla Warwick University.Lo studio è stato effettuato sulla popolazione dei due Paesi in cui Moneyfarm opera,. Per la parte riguardante il nostro Paese il sondaggio è stato condotto su un campione dimaggiorenni residenti in Italia, rappresentativo della popolazione italiana per genere, età, formazione, occupazione, distribuzione geografica e situazione patrimoniale.(il 27% del campione) dichiarano dinegli ultimi sei mesi per. Una preoccupazione che colpisce più significativamente le fasce economicamente più vulnerabili (33% rispetto al 20% degli high affluent)., sempre con differenze notevoli tra fasce di popolazione più o meno vulnerabili dal punto di vista economico (33% contro 20%). La mancanza di soldi hanegli ultimi sei mesi ha rimandato un acquisto perché non poteva permetterselo. Sembra resistere, tuttavia, una maggioranza di italiani (il 55%) che continua a potersi permettere spese non essenziali di varia entità (vacanze, elettrodomestici e device tecnologici), anche tra chi è economicamente più vulnerabile e tra i giovani under 40 (il 60%) ed il 72% afferma di non aver comunque rinunciato a togliersi sfizi di piccola entità.L'analisi condotta da Moneyfarm-Dectech rivela chele proprie finanze, anche se c'è un 45% di giovani under 40 che dimostra maggiore attenzione a tener traccia delle proprie spese. Più attenzione quando si parla di banche e conti correnti: oltre la metà degli italiani (52%) è abituata a tenere traccia del saldo comunicato dalla propria banca e a confrontare le uscite con le ricevute di pagamento.Lainvece èe in poche occasioni affidata a professionisti del settore. Il 95% degli intervistati ha almeno un conto corrente e/o deposito mentre solo. Solo ildegli intervistati ha ricevuto unada un professionista, una percentuale che scende ancora fra chi è finanziariamente più vulnerabile (24% rispetto al 46% registrato tra i meno vulnerabili). Ci sono poi abitudini molto utili, ma ancora scarsamente diffuse tra gli italiani: informarsi regolarmente su questioni di carattere economico-finanziario (39%), leggere settimanalmente la stampa finanziaria (27%) e ascoltare podcast o guardare video su argomenti economico-finanziari (30%).