Sustainability Day Enav, Isgrò: “Obiettivo carbon neutrality nel 2022”

(Teleborsa) - "Sono molte le iniziative che abbiamo intrapreso e che sono inserite nel nuovo Piano di Sostenibilità che la Società ha recentemente approvato. L'obiettivo che ci prefiguriamo nel 2020-2022 è già la carbon neutrality con un abbattimento delle emissioni dirette e indirette del 70% e con compensazione del resto tramite interventi e progetti green sostenibili. Ma siamo impegnati anche in tantissime altre attività che riguardano anche l'ambito sociale, l'ambito lavorativo, in progettualità che riguardano le nostre persone e la tutela dei lavoratori all'interno della Società". Queste – come spiega la, intervistata a margine del, svoltosi oggi a Roma – le principali azioni messe in campo da Enav nel suo percorso di decarbonizzazione attraverso il quale la società mira a divenire un punto di riferimento nello sviluppo sostenibile per l'intero settore del traffico aereo.Tra le principali novità presentate da Enav nel Piano Strategico Future Sky 2031 – che prevede oltre un miliardo di investimenti di cui più dell'80% in tecnologie volte ad assicurare il successo sostenibile del Gruppo – figurano le torri di controllo remote e digitalizzate, una rivoluzione nella gestione dello spazio aereo in Italia. "Le torri digitali – spiega– rappresentano l'innovazione principale del nostro Piano industriale e una risposta tecnologica sostenibile per gestire il traffico aereo in maniera molto flessibile riducendo gli impatti sul sistema. Immaginiamo che al posto di una torre convenzionale fatta di cemento ed elementi infrastrutturali abbastanza pesanti avremo delle telecamere. Questo comporterà una riduzione significativa, ad esempio, dei costi di energia elettrica, in un'ottica estremamente sostenibile. Il modello operativo permetterà, anche su piccoli aeroporti che hanno orari diversi dall'orario h24, di fornire un servizio on demand e on request sui maggiori stakeholder esistenti sul territorio nazionale creando un volano sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di fruibilità dell'infrastruttura da parte dei passeggeri".