Trabattoni (Assogestioni): semplificazione fiscale per investimenti di lungo termine

(Teleborsa) - Per rendere il risparmiatore più responsabile "serve un sistema che educhi le persone, servono infrastrutture e incentivi per risparmiare" e in particolare "unarispetto a quello in un'ottica di breve". Lo afferma, neo presidente di Assogestioni, pochi giorno dopo la chiusura di un'edizione del Salone del risparmio da record , con oltre 20 mila partecipanti, di cui quasi 13 mila in presenza. "Penso ad esempio alla previdenza complementare, che sta diventando sempre più centrale e alla quale dobbiamo prestare maggior attenzione perché oggi la responsabilità della sopravvivenza è a carico dei cittadini. Ma previdenza non vuol dire soltanto assicurazione, vuol dire piani di investimento a lunga scadenza. Occorre incentivare di più sulla base dei bisogni", ha spiegato in un'intervista a aSecondo Trabattoni, che è anche CEO Asset & Wealth Management di, ", cioè chi investe a medio-lungo termine,". A una domanda sul pericolo che sul mercato oggi ci sia un eccesso di offerta, ha risposto: "L'industria è stata molto prolifica e probabilmente dovremmo razionalizzare l'offerta rendendola più strutturata e fare una riflessione industriale in relazione all'economicità che sottende a questi prodotti. La direzione, comunque, deve essere quella della".Sul fronte deidei prodotti collocati ai clienti, ha affermato che "in questa direzione". "È importante comprendere che quando parliamo di un fondo, ci riferiamo a uno strumento che arriva al risparmiatore dopo diversi passaggi, che riguardano la costruzione del prodotto, la sua gestione continuativa, la ricerca e lo sviluppo, la distribuzione e l'assistenza - ha spiegato Trabattoni - Il cliente paga, però, in un conto unico le quote parti che remunerano l'intera filiera e questo non è sempre noto. Si può obiettare se sia giusto un livello di costo rispetto a un altro, ma il".