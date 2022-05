Vodafone Italia, EBITDA cresce del 6,4% nell'esercizio 2021/2022

Vodafone

(Teleborsa) -chiude l’anno fiscale al 31 marzo 2022 condi euro, confermando il miglioramento del trend su base trimestrale (-0,8% nel quarto trimestre) e riportando un calo dell'1,8% su base annua.Molto bene ichea 1.238 milioni di euro.rispetto all’anno precedente a 1.699 milioni di euro.La performance dell’anno risulta influenzata dalla competizione nel segmento mobile, parzialmente compensata dalla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa. Ilarga sono, in crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente (+57.000)., il second brand di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto iProsegue la, che ha raggiunto. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono. La copertura(Fixed Wirelss Access) è disponibile inin tutte le regioni italiane, pari a 3,1 milioni di famiglie. A febbraio è stata siglata la partnership con Linkem per incrementare la diffusione di servizi a banda ultralarga basati su tecnologia FWA 5G.La rete mobile di Vodafone ha anche ottenuto il riconoscimento di migliore per esperienza complessiva dei clienti da parte degli esperti di Altroconsumo, Open Signal, Tutela e nPerf-.