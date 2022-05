ABN Amro, utile sopra le attese in Q1 ma commenti su guerra affondano titolo

ABN AMRO

Abn Amro Bank N.V

(Teleborsa) - La banca olandeseha chiuso ilcon undi 295 milioni di euro, superiore alle attese degli analisti per 259 milioni di euro, secondo un consensus compilato dall'azienda. Nello stesso periodo dell'anno scorso, la banca aveva registrato una perdita di 54 milioni di euro dopo aver dovuto pagare una pesante multa per riciclaggio di denaro. Ilè stato pari a 1.310 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, influenzato da minori penali di estinzione anticipata dei mutui e maggiori costi di copertura. Leattive sono aumentate del 10% rispetto al primo trimestre del 2021, trainate dall'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale e dagli ottimi risultati di Clearing. In aumento i, anche per un ulteriore fondo antiriciclaggio di 50 milioni di euro.ABN AMRO ha affermato che la, ma prevede che potenziali effetti di secondo ordine avranno un impatto sui suoi clienti. La banca olandese ha affermato che la sua esposizione diretta alla Russia era di circa 45 milioni di euro, in parte correlata agli asset dei clienti russi all'estero e alle transazioni a breve termine, mentre non ha un'esposizione diretta all'Ucraina o alla Bielorussia. L'istituto ha attuatonette per 62 milioni di euro nel trimestre, riflettendo l'indebolimento delle prospettive macroeconomiche e un potenziale impatto della guerra."L'esposizione diretta di ABN AMRO alla Russia è molto limitata, ma prevediamo che potenziali effetti di secondo ordine avranno un impatto sui nostri clienti. Stiamo monitorando da vicino la situazione e contattando in modo proattivo i clienti - ha affermato il- La società olandese ha riaperto completamente nel primo trimestre quando le restrizioni Covid sono state revocate e abbiamo visto diminuire l'impatto negativo della pandemia globale. La. Abbiamo ottenuto una solida performance nel primo trimestre".In discesasulla borsa di Amsterdam, dove si attesta a 10,78, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,59 e successiva a 10,4. Resistenza a 11,11.