Accordo Cassa Centrale-Assimoco, Frecchiami: "Insieme per garantire ai clienti prodotti migliori"

(Teleborsa) - L'accordo di bancassurance fra il Gruppo Assimoco ed il Gruppo Cassa Centrale rappresenta l'evoluzione di una collaborazione che esiste già da qualche anno e che deve essere orientata ad offrire prodotti migliori ai clienti. È quanto ha spiegato in una intervista, Direttore Generale"Ritengo che questo accordo sia il coronamento di un lungo percorso di conoscenza reciproca, dove la volontà di ascolto da parte nostra, nei confronti delle esigenze che sono state manifestate, si è consolidata nel tempo. Questa è la base di una relazione sana, duratura e che siamo sicuri che porterà soddisfazione a tutti"."Credo che la cosa fondamentale sia consolidare questo modo di lavorare insieme, che è stata la chiave del successo in tutti questi anni, cioè la volontà di vedere le cose in maniera coordinata, nel rispetto delle rispettive posizioni, ma cercando di arrivare ad una soluzione comune"."Occorre sempre tener presente che è fondamentale dare servizi e prodotti di valore, che siano apprezzati dai nostri clienti, che siano facilmente vendibili e comprensibili dalle persone che lavorano in banca, perché alla fine sono loro che si trovano a contatto con il cliente e devono cercare di risolvere le loro problematiche"."Questo lavoro insieme, con finalità di garantire alla clientela comune il meglio delle soluzioni di protezione, in un campo che assume sempre maggiore importanza, questa è la chiave di volta del successo per il nostro sodalizio.