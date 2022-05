ADR, Troncone: "Con nuova infrastruttura Fiumicino già pronto per il futuro"

(Teleborsa) - "Tanta innovazione e tanta sostenibilità ma su un substrato di grande fiducia, ottimismo e volontà di ripartire. La ripresa c'è ed è molto rapida. Non siamo ancora ai livelli pre pandemia ma nonostante i numeri non indichino la necessità di incrementare la capacità aeroportuale nel 2022, lo facciamo lo stesso proprio per cavalcare la ripresa con slancio". È quanto afferma l'intervistato a margine dell'"Questa infrastruttura ha le massime certificazioni di sostenibilità, è certificata Leed Gold: vuol dire che tutto l'approccio a questo progetto è sostenibile, nell'utilizzo dei materiali, nel consumo energetico, che è bassissimo, e nel grande ricorso alla luce naturale. Si tratta di un'infrastruttura anche tecnologicamente avanzata, molto smart, con un grandissimo ricorso al digitale. È un'infrastruttura all'avanguardia che rende Fiumicino già pronto per il futuro"."Sì, oggi si inaugura gran parte dell'espansione dell'area est, l'area domestico-Schengen che guarda alle destinazioni di breve e medio raggio nazionali ed europee. Ma il lavoro non è ancora del tutto completato, ci sarà un altro lotto che verrà rilasciato nel 2023. A quel punto l'infrastruttura corrente di Fiumicino sarà davvero completata. Potrà partire poi il Piano di lungo termine che porterà Fiumicino a essere pronto a rispondere alle sfide della connettività tra 15, 20 o 30 anni. Parliamo di un aeroporto che oggi potrà gestire circa 50-55 milioni di passeggeri ma che dovrà gestire fino a 90-100 milioni di passeggeri intorno al 2040-2050".