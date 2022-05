Almawave, crescita a doppia cifra dei ricavi trimestrali

Almawave

(Teleborsa) - La marginalità dell’aziendaha continuato a crescere nel primo trimestre 2022. L’ Ebitda Adjusted è risultato pari a 2,3 milioni di euro, in aumento del 66,7% rispetto al primo trimestre del 2021, con un Ebitda Adjusted Margin salito al 25,1% (19,7% nel primo 2021, +540 Bps). L’Ebitda Reported è salito a 2,1 milioni (51,6% nel primo trimestre 2021) e l’Ebitda Reported Margin al 22,8% (19,7% nel nel primo trimestre 2021, +310 Bps).L’è salito del 121,3% rispetto al pari periodo 2021 ed è pari 1,4 milioni di euro, con un Ebit Adjusted Margin salito al 15% (8,9% nel primo trimestre 2021, +610 Bps). L’Ebit Reported è ammontato a 1,2 milioni di euro, segnando un +87,8% rispetto al primo trimestre 2021, con un Ebit Reported Margin salito al 12,7% (8,9% nel primo trimestre 2021, +380 Bps).Laal 31 marzo 2022 è positiva (cassa) per 14 milioni di euro e risulta in linea con il dato registrato a fine 2021.salgono di oltre il 30% e raggiungono i 9,1 milioni di euro.