Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+0,75%), brilla Luve

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

media capitalizzazione

Carel Industries

Buzzi Unicem

Ariston Holding

bassa capitalizzazione

Luve

Caltagirone SpA

Trevi

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 35.995,1, in crescita dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 492, dopo aver avviato la seduta a 491.Tra i titoli adel comparto costruzioni, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,91%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,83%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,77%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,57%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,25%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.