CDP spinge su crescita sostenibile per creare valore a lungo termine per collettività

(Teleborsa) -al centro dell'impegno di(CDP) volto alla creazione di valore aa beneficio dellapresentato ieriili cui risultati sono in linea con ile lecheintende perseguire,

Forte e concreto l'impatto dei risultati 2021 su persone, economia ed ambiente con una maggiore attenzione all’inclusione e alla coesione sociale, alle pari opportunità e all’empowerment femminile.









Grazie all’attività del Gruppo CDP, infatti, si è avuto un positivo impulso all’economia attraverso finanziamenti a 17mila imprese che hanno generato 54 miliardi di fatturato addizionale, un impatto pari all’1,57% del Pil e un sostegno all’occupazione italiana con una stima di circa 400mila posti di lavoro creati o mantenuti (di cui il 40% a favore di donne e il 20% di giovani).



Dal sostegno ai livelli occupazionali e alla formazione ai progetti di Social housing e di rigenerazione urbana alla finanza sostenibile con l’emissione di Social bond e Basket bond ai finanziamenti green per la transizione energetica, alle operazioni a favore di internazionalizzazione e cooperazione internazionale fino agli investimenti in ricerca e sviluppo per contribuire all’innovazione e alla digitalizzazione del Paese: tante e trasversali le iniziative messe in campo da CDP.



Per quanto riguarda gli avvenimenti successivi alla chiusura del Bilancio Integrato 2021, con particolare attenzione alle recenti evoluzioni di natura geopolitica e al conflitto in corso in Ucraina, CDP rafforza l’impegno per la transizione e la sicurezza energetica, l’approvvigionamento agroalimentare e il sostegno alle popolazioni colpite. E proprio su quest’ultimo punto, CDP insieme ad altre quattro banche e istituti nazionali di promozione dell'Unione Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e all'Associazione europea delle banche e degli istituti finanziari nazionali pubblici di promozione (ELTI), ha lanciato l'iniziativa da due miliardi di euro denominata “Quick Response - Care for Ukrainian Refugees in Europe”.



L’obiettivo - chiarisce la nota - è quello di fornire aiuti immediati nell'anno in corso ai rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina e a promuoverne l'integrazione celere e solidale negli Stati membri della UE.



Infine, sempre per rispondere all’emergenza in Ucraina, Fondazione CDP ha sostenuto il progetto SWEET – Supporting Women in Emergency with Environments of Trust, realizzato da ActionAid per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra, così come l’iniziativa proposta da Fondazione Terre des Hommes Italia finalizzata alla creazione di un Ospedale da campo in territorio ucraino.