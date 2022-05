COIMA SGR, ok assemblea a bilancio. Nel 2021 raccolta oltre 600 milioni

(Teleborsa) - L’Assemblea di- leader nella gestione patrimoniale di fondi alternativi di investimento di tipo immobiliare per conto di investitori istituzionali, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021. La società ha registrato ", a conferma delle capacità del management di mitigare gli impatti della pandemia, normalizzando l’operatività nel corso dell’esercizio e arrivando a generare"."Nonostante un contesto caratterizzato dal prolungarsi delle condizioni di criticità derivanti dalla pandemia, abbiamo raggiunto nel corso del 2021ha commentato. I nostri fondi hanno garantito una performance media del 10% in termini di IRR ai nostri investitori, anche graziealla strategia di diversificazione intrapresa in particolare nel comparto logistico con investimenti già eseguiti e impegni per oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo continuato la nostra evoluzione organizzativa a livello di governance e gestionale in particolare con riferimento alle competenze in ESG, tecnologia e digitalizzazione. COIMA è la prima SGR ad aderire alla pubblicazione della disclosure prevista dalla Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) e, certificare la totalità dei nuovi sviluppi LEED® e WELL® e categorizzare tutti i nostri fondi ex. art 8 o 9 SFDR, attivando importanti progetti di community management negli sviluppi urbani di quartiere".COIMA SGR ha chiuso il 2021 con 27 fondi di investimento immobiliare (saliti a 30 al Q1 2022) e con l’avvio del nuovo COIMA Logistics Fund II, che ha già concluso acquisizioni per 800 milioni di Euro e ha una ulteriore pipeline che consentirà di raggiungere 1 miliardo di euro di investimenti complessivi nel 2022.è in crescita di oltre il 100% a 14,2 milioni di Euro, per effetto di un consolidamento del risultato della normale operatività della Società e una sensibile crescita della componente derivante dalle commissioni di performance dei Fondi, superiore alle attese. Gli Asset Under Management si sono attestati a oltre 9 miliardi di Euro stabilizzati (+6% rispetto al 2020), con un portafoglio di oltre 170 proprietà e oltre 200 conduttori. Ilè in crescita del 74% a 45 milioni di Euro (inclusi ricavi non ricorrenti per complessivi 17,3 milioni di Euro), e l’ EBITDA è in crescita del 50% a 17,9 milioni di Euro (inclusi componenti di reddito non ricorrenti per complessivi 6,4 milioni di Euro).COIMA SGR ha consolidato nel corso dei dodici mesi relazioni stabili con investitori istituzionali, confermando la capacità ddi Euro da primari investitori nazionali e internazionali, nonché la capacità di selezione e conclusione di nuove operazioni immobiliari, per un valore superiore a 300 milioni di Euro.