Enel, Energie per crescere: 100 imprese e oltre 3500 giovani hanno già aderito

Enel

Elis

(Teleborsa) - Sono giàleche hanno aderito al programmaavviato a febbraio dain collaborazione conallo scopo di formare nei prossimidelle reti elettriche del futuro e oltregiovani da tuttasi sono candidati per accedere allache è gratuita e prevede unGrazie al programma, le società fornitrici diaddette alla gestione delle reti apossono così attingere a un bacino diqualificati in grado di gestire e realizzare le nuove infrastrutture sempre più digitali e carbon free che verranno costruite di qui ai prossimi anni in linea con gli obiettivi della transizione energetica."Oltre a rappresentare unaper i giovani e il sistema Paese poichè contribuisce a creare nuova occupazione e ci avvicina al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde, Energie per Crescere rappresenta un’opportunità importante anche per le nostre aziende fornitrici in quanto le mette in condizione di formarein modo tale da diventare più competitive e guadagnare così nuove quote di mercato affrontando al meglio le sfide della transizione energetica”, ha affermatoDirettore Enel Italia.perché affronta una situazione di mismatch occupazionale e un processo di transizione in un settore importante per la competitività del Paese. Lo fa, peraltro, nel modo più corretto, a partire da un percorso di formazione certificata, favorendo un inserimento lavorativo e, soprattutto, coinvolgendo l’intera catena dei fornitori”, ha dichiaratoVice Presidente di Confindustria conIl ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,, ha espresso apprezzamento per il programma che confermain grado di trainare il cambiamento adottando un approccio innovativo di filiera che rende più competitive le imprese dell’indotto, sia in termini di capacità esecutiva che di accrescimento e sviluppo delle competenze del capitale umano.In particolare, per leal programma comporta una serie di vantaggi: poter reperire tecnici già formati, figure attualmente molto ricercate dal mercato; abbattere i costi di formazione potendo contare sul supporto di eccellenze come Elis, da anni punto di riferimento per l’istruzione tecnica; infine riqualificare la propria forza lavoro per cogliere le sfide e le possibilità di business legate allo sviluppo delle nuove reti.Secondo una stima, nelavrà bisogno di circa 10mila tecnici specializzati anche in considerazione del robusto piano di investimenti pari a circa 10 miliardi che Enel ha intenzione di realizzare proprio per digitalizzare e rendere sempre più moderne, sicure e resilienti le infrastrutture energetiche del Paese. Un processo di trasformazione in cui le imprese della filiera e i giovani avranno un ruolo fondamentale.Tra leche al momento si sono candidate ad attingere al bacino di professionalità tecniche formate attraversocisono destinati a salire su tutto il territorio nazionale a fronte di una platea di circa 250 fornitori potenzialmente interessati.