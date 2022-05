Finanza innovativa e PMI, Gros-Pietro: "Tecnologia aiuta a ridurre costo credito"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è il titolo del convegno tenutosi oggi a Milano ed organizzato dal, il Centro di ricerca in Etica degli affari e responsabilità sociale dell’, in collaborazione conAl centro del dibattito lenel rinnovato contesto economico, con una lettura nell’ottica delle imprese, degli intermediari finanziari e delle Autorità di vigilanza.moderata dalla giornalista Debora Rosciani, il commissario Consobdirettore della sede di Milano della Banca d’Italia,presidente di Intesa Sanpaolo,vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.L'incontro è stato anche l'occasione per lacurato dadell’Università dell’Insubria "Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI. Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile", in uscita a maggio 2022, casa editrice Franco Angeli Editore."E' necessario che– spiegano le autrici Locatelli e Schena –, non solo per riuscire a selezionare edi dar vita ad uno sviluppo economico che faccia leva sui driver della innovazione tecnologica e della sostenibilità, ma anche percon regole e condizioni innovative, che valorizzi e stimoli la capacità imprenditoriale delle PMI italiane, troppo spesso riconosciuta e accreditata all’estero più che nei confini nazionali".Il Presidente di Intesa Sanpaoloha affermato "credo sia unai suoi servizi."Abbiamodi clienti che", ha spiegato Gros-Pietro, sottolineando che lae che Intesa punta sule quindi ad avvicinare l'imprenditore prima di proporre "gli strumenti giusti"Per il Presidente della banca, le"aiuteranno adel credito" e consentiranno di, ridurre i costi di intermediazione e di far arrivare più rapidamente i finanziamenti". Parlando del, Gros-Pietro lo ha definito "uno strumentoperché può essere" ed ha sottolineato che "ci sono enormi opportunità".