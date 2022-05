Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in forte ribasso la borsa di Wall Street tra i timori legati al rialzo dei tassi e all'inflazione. Ilha dichiarato che sosterrà gli aumenti del costo del denaro fino a quando i prezzi non inizieranno a scendere verso un livello sano.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa un ribasso del 2,41%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.977 punti, ritracciando del 2,74%. Depresso il(-3,49%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,85%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,27%),(-5,07%) e(-3,19%).Tra i(+0,98%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,06%.In perdita, che scende del 5,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,7 punti percentuali.Al top tra i, si posizionano(+2,01%),(+1,13%),(+1,05%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,54%.Seduta negativa per, che scende dell'11,50%.Sensibili perdite per, in calo dell'11,30%.In apnea, che arretra del 9,23%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,38 Mln barili; preced. 8,49 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 16,7 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).