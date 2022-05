Generalfinance verso quotazione in Borsa. Piano punta su crescita core business

(Teleborsa) -società finanziaria specializzata in prestiti "su misura" alle PMI, ha presentato iled annunciato l'intenzione diIl Piano triennale prevede unquindi del suo posizionamento di primo piano nel, un potenziamento delle risorse e dei sistemi lungo la value chain e la diversificazione della struttura di funding.E punta una fortedegli indicatori di redditività. I target finanziari vedono una significativa crescita del(CAGR 2021-2024), per oltre 2,7 miliardi di euro a fine periodo, ed una crescita media annua delContemporaneamente, la società, sia con riferimento al(0,01% nel trimestre al 31 marzo 2022, 0,02% nell’esercizio 2021, 0,13% nell’esercizio 2020 e 0,08% nell’esercizio 2019) sia con riferimento al(NPE Ratio lordo pari allo 0,4% al 31 marzo 2022 ed allo 0,2% nell’esercizio 2021, allo 0,6% nell’esercizio 2020 e all’1,2% nell’esercizio 2019). Il contenimento del costo del rischio e la sua traiettoria discendente negli ultimi tre esercizi sono stati possibili grazie alla capacità di valutazione della qualità dei debitori ceduti e dei cedenti, che la Società ha maturato in quasi trent’anni di attività nel settore del factoring e ai presidi posti a tutela della propria operatività.Generalfinance ha anche annunciato l'intenzione di procedere alladelle proprie azioni ordinarie sul mercatogestito da Borsa Italiana e, ricorrendone i presupposti, sul SegmentoÈ previsto che il flottante funzionale alla quotazione sia realizzato attraverso unriservato ad investitori qualificati in UE e Regno Unito ed uno rivolto ad investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America ed altre categorie di investitoriL'IPO prevede anche une quindi l’Offerta avrà ad oggetto azioni di nuova emissione - rivenienti da un aumento di capitale- ed azioni esistenti poste in vendita dagli attuali azionisti. In relazione all’Offerta saranno previste, come di consueto per operazioni simili,. Gli offerenti assumeranno anchea valere per un periodo di tempo prestabilito successivo all’Offerta, in linea con le prassi di mercato per operazioni similari..Si ritiene che, subordinatamente alle condizioni di mercato e all’ottenimento delle previste approvazioni e autorizzazioni da parte di CONSOB e Borsa Italiana, l’Offerta possa essere avviataNell'ambito dell’Offerta,agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Ceresio SIM agirà in qualità di lead manager. Banca Akros agirà inoltre in qualità di sponsor aifini della Quotazione. In caso di quotazione sul Segmento Euronext STAR Milan, Intesa Sanpaolo – IMI Corporate and Investment Banking agirà inoltre in qualità di specialista.