Gruppo FS, Cento Ambassador: persone e innovazione per la ripartenza

Non più giornalisti, fotografi e cameramen ma lavoratrici e lavoratori del Gruppo FS chiamati a farsi ambasciatori del Piano Industriale del Gruppo Fs, portavoce e interpreti del nuovo corso di FS, anzi del "tempo nuovo" che il piano intende inaugurare: replicata ieri - nella stessa suggestiva location, l’Ala Mazzoniana di Roma - la presentazione del Piano Industriale del Gruppo FS. Stessi protagonisti, ma, appunto, una diversa platea.







Ne dà notizia FS News, portale informativo del Gruppo sottolineando che, rispetto al passato, è elevatissimo il tasso di innovazione, discontinuità, rottura delle consuetudini.



In particolare, nel portare fisicamente la presentazione del Piano sui territori, con una Presidente Nicoletta Giadrossi, e un Amministratore delegato, Luigi Ferraris, che incontreranno le colleghe e i colleghi in un roadshow lungo la penisola. Basterebbe questo per parlare di grande novità che acquista una connotazione ancor più decisa pensando "all’assuefazione" agli webinar e ai meeting digital imposta da due anni di pandemia.



Una comunicazione "nuova", nel senso più autentico del termine, affidata a 100 ambassador, a colleghe e colleghi che sapranno raccontare il nuovo corso di FS che intende permeare consuetudini e stili di vita, diventare un modo diverso non solo di vivere il viaggio ma anche di raccontarlo.