Mercato auto Europa ad aprile giù del 20,2%: il piu’ basso, dopo il 2020, da quando si rilevano i dati

(Teleborsa) - Ildell’registra un nuovo crollo ad aprile e l’Italia si conferma fanalino di coda fra i 5 principali mercati dell’area. Le immatricolazioni dei 30 paesi del gruppo UE+UK+EFTA nel mese di aprile sono scese a, inrispetto a 1.040.027 veicoli di aprile 2021, segnando per aprile il volume più basso da quando vengono rilevati i dati, fatta eccezione per il 2020 colpito dal momento più duro della pandemia. Il cumulato del periodo gennaio-aprile 2022 indica 3.583.587 unità contro 4.120.715 dello stesso periodo 2021, con un calo del 13%.Con la perdita di un terzo esatto dei volumi (-33%), dovuta soprattutto alla lunga attesa degli incentivi, l’Italia nel mese disegna il peggiore risultato del continente dopo la Lituania, e tra i grandi mercati, a lunga distanza dal -22,6% della Francia, dal -21,5% della Germania, dal -15,8% del Regno Unito e dal -12,1% della Spagna. Con un calo del 26,5%, il nostro mercato si colloca all’ultimo posto fra i 5 paesi anche neldei primi quattro mesi 2022, pur conservando il quarto posto in termini di volumi totali dellesia ad aprile che nelAd aprile l’Italia registra una debole performance anche nella diffusione di(BEV e ibridi plug-in), la cui quota sul totale è ferma all’8,7%, percentuale che la colloca all’ultimo posto rispetto ai più brillanti risultati di Germania (24,3%), Regno Unito (16,2%), Francia (21,1%) e anche rispetto alla Spagna (9,1%). “L’avvenuta pubblicazione del decreto sugli incentivi, a tre mesi dall’annuncio, è finalmente una buona notizia, ma non sufficiente a far ripartire velocemente il mercato, anche perché non sono ancora disponibili tutti i chiarimenti operativi necessari per orientare correttamente i concessionari”, affermaDirettore Generale dell’Inoltre, rimane ancora fermo il limite di 180 giorni dalla firma del contratto per l’immatricolazione, invece dei 300 giorni chiesti dall’intero settore per ovviare alladelle forniture di, creando il rischio concreto di disguidi e contenziosi.Peraltro, la riduzione del limite massimo aldi listino per usufruire degli, che penalizza drasticamente i veicoli elettrici, riduce la scelta dei consumatori ad un numero inferiore di modelli: “una decisione – commenta Andrea Cardinali – che riduce l’efficacia delnei suoi aspetti fondamentali, sia come sostegno al settore automotive, sia come accelerazione del processo di transizione energetica del”.Ulteriori ostacoli al decollo dellasegnalati dall’UNRAE riguardano l’esclusione dagli incentivi delle(aziende e società di noleggio) e la scarsa diffusione delle. “Per ridurre l’impatto di questi ostacoli è necessario elevare la detraibilità dell’Iva per le auto aziendali in uso promiscuo quantomeno in percentuale crescente in base al livello di emissioni, fino al 100% per la fascia 0-20 g/Km, e introdurre detrazioni fiscali per agevolare l’installazione di colonnine di ricarica anche da parte dei privati”, propone Andrea Cardinali, ricordando che l’Italia con 5,5 punti di ricarica per 100 Km è al 13.mo posto in Europa.