Siemens Energy conferma ipotesi OPA su Siemens Gamesa Renewable Energy

(Teleborsa) - Alla luce delle indiscrezioni apparse sui media,ha conferma che il suo team di gestione stadicon l'intenzione di delistare la società, attiva nel settore delle energie rinnovabili e in particolare nella fornitura di turbine eoliche offshore e onshore. "Il risultato di tale analisi resta aperto - si legge in una nota - Nessuna decisione è stata presa e non vi è certezza che l'operazione si concretizzerà".Spicca il volo sulla borsa diil titolo, che si attesta a 15,71, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,94 e successiva a quota 16,57. Supporto a 15,3.Rally anche per il titolosulla borsa di, dove si attesta a 17,52, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 17,86 e successiva a quota 18,72. Supporto a 17.