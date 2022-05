Zoom Video Communications paga dazio con un downgrade

Zoom Video Communications

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,58% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni della piattaforma per videoconferenze contribuisce il. Gli esperti dell'ufficio studi di UBS hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo delle azioni portandolo a 100 dollari dai 130 dollari indicati in precedenza. Al momento il titolo scambia a 87,4 dollari per azione.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 90,58 USD. Primo supporto individuato a 87,13. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 94,03.