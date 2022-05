Brioschi, assemblea approva bilancio 2021

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e ha rinviato a nuovo la perdita di euro 713.267.Sussistendone i presupposti, l’assemblea ha inoltre deliberato favorevolmente in merito alla proposta di risolvere consensualmente in via anticipata l’incarico di revisione legale attribuito nel 2014 a Pricewaterhouse-Coopers ed haDa ultimo l’assemblea,di adeguamento alle norme in materia di equilibrio di genere.