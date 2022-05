Draghi in Parlamento: "Portare Mosca a tavolo negoziati"

(Teleborsa) - Inizia alle 9 il discorso in Senato del Presidente del Consiglioreplicato poche ore dopo, a mezzogiorno, alla Camera. Per la prima volta interviene a MontecitorioElenca i numeri della guerra"Ho chiesto al presidente Biden un sostegno per un'iniziativa che sblocchi immediatamente i milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti dell'Ucraina."."La guerra in Ucraina è giunta alla speranza dell'esercito russo di conquistare vaste aree in tempi brevi si è scontrata con la convinta resistenza del popolo ucraino. La federazione si è ritirata da ampie zone del paese. L'avanzata russa procede molto più lentamente del previsto", dice durante l'informativa sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino. Poi ricorda l'impegno dell'Italia che "continuerà a fare pressione sulla Russia" anche attraverso le sanzioni decise in sede europea, "perchè dobbiamo portare Mosca al tavolo dei negoziati". E ancora. "L'Italia ha offerto sostegno per indagare sui crimini di guerra" e "sostiene il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l'invasione russa" in accordo con Ue e alleati. Ma, ci tiene a ripetere ancora una volta,Al 3 maggio, prosegue Draghi - il numero di sfollati interni è arrivato a. Secondo l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, circa– soprattutto donne e minori – dall’inizio delle ostilità hanno lasciato l’Ucraina per i Paesi vicini. Se si sommano queste due cifre, sono quasiche hanno dovuto lasciare le proprie case – quasi un cittadino su tre. Oltre 116 mila ucraini sono arrivati in Italia – di cunon accompagnati. Sinora abbiamo inserito circa 22.792 studenti ucraini nelle scuole italiane. La maggior parte – quasi 11 mila – sono bambine e bambini delle scuole primarie. Desidero ringraziare il ministro Bianchi, il personale della scuola e tutte le bambine e i bambini italiani per questa meravigliosa manifestazione di amore e di efficienza collettiva. Voglio ringraziare anche la Protezione civile, gli enti del terzo settore e tutti i cittadini italiani che sono impegnati nell’accoglienza dei rifugiati.– della vostraIl Premier rivendica poi l'azione dell'esecutivo.ilper sostenere l’Ucraina. Abbiamo stanziato oltrein assistenza per i profughi. Circa 300 milioni fanno parte dell’ultimo Decreto Aiuti. Rafforziamo lai e forniamo ai profughi l’accesso all’assistenza sanitaria pubblica.Siamo un Paese ospitale: lo sDraghi ricorda la sua missione a Washington la settimana scorsa per ribadire la, ho condiviso questo con il presidente Biden. Ho riscontrato - dice sempre con riferimento al suo viaggio negli Usa - apprezzamento per solidità della posizione italiana,