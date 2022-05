GEL avvia piano di acquisto di azioni proprie

GEL

intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società.

(Teleborsa) -ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’a valere sulla deliberazione assembleare del 28 aprile 2022, che potrà pertanto essere effettuatoai sensi di legge e regolamentari.Il programma ha la finalità di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra le quali:Al 18 maggio 2022, il capitale sociale della Società è rappresentato da 7.192.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di 719.250,00 euro, interamente sottoscritto e versato.Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente. A tal fine l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 ha deliberato di destinare al programma di acquisto di azioni proprie fondi per un ammontare massimo pari a 1.800.000 euro.Al 18 maggio GEL detiene 126.875 azioni proprie in portafoglio.Nel frattempo, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,9 euro.