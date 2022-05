Giornata drammatica a Wall Street. Inflazione erode margini società

S&P-500

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione del 3,57%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.924 punti, in netto calo del 4,04%. In forte calo il(-5,06%); con analoga direzione, pesante l'(-4,2%).A pesare sono i, con dati preoccupanti emersi dalle trimestrali di colossi del mondo retail come(che ha comunicato un aumento dei costi relativi al trasporto, interruzioni della catena di approvvigionamento e aumento della retribuzione e dell'organico dei centri distributivi) e(margini sotto le attese per aumento costi e pressioni supply chain).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-6,60%),(-6,38%) e(-4,74%) sono stati tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -8,39%.Sensibili perdite per, in calo del 6,96%.In apnea, che arretra del 6,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,23%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 12,97%.Scende, con un ribasso del 12,45%.Crolla, con una flessione del 10,79%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).