Julius Baer presenta obiettivi più ambiziosi al 2025

Julius Baer

società finanziaria svizzera focalizzata sul wealth management, ha presentato, dopo un inizio 2022 inevitabilmente colpito dai cali dei mercati. Per il periodo, punta a un rapporto costi/ricavi rettificato inferiore al 64% e un margine ante imposte rettificato compreso tra 28 e 31 punti base entro il 2025. La società aveva precedentemente puntato a un cost-income ratio inferiore al 67% e un margine ante imposte di 25-28 punti base entro il 2022.Il margine lordo neiè stato vicino a 85 bp. Ciò rappresenta un miglioramento di oltre 7 punti base rispetto agli oltre 77 punti base raggiunti nel secondo semestre 2021 e una diminuzione di 5 punti base rispetto ai quasi 90 punti base realizzati nei primi quattro mesi del 2021.A fine aprile 2022 gliammontavano a 457 miliardi di franchi, con un calo da inizio anno del 5%. "Il calo è stato determinato da performance di mercato negative, disinvestimenti societari e deleveraging dei clienti - si legge in una nota - È stato in parte compensato da un impatto valutario positivo, principalmente dal rafforzamento del dollaro rispetto al franco svizzero".Alla fine di aprile 2022, circa l'non aventi diritto alla residenza nello Spazio economico europeo né in Svizzera. In base alle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dalla Svizzera, è vietata l'accettazione di depositi superiori a 100.000 euro da tali clienti.