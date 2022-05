Lavoro, INPS conferma oltre 1,2 milioni di assunzioni

(Teleborsa) -nei primi due mesi dell’anno sono state 1.208.000, con unarispetto alle 863mila dello stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento ha interessato tutte le tipologie contrattuali: assunzioni+64%,+45%, contratti a+44%, contratti di+37% e a+35%.E' quanto emerge dall', secondo cui questi numeri scontano la dinamica della pandemia da Covid-19 e le restrizioni agli spostamenti, particolarmente significativi nei primi due mesi del 2021 .Laconferma lo stesso trend: le trasformazioni da tempo determinato sono staterispetto allo stesso periodo del 2021 anche per le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (21.000, +14% rispetto all’anno precedente).Lenel complesso, in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+46%). Anche in questo caso si riscontra una crescita per tutte le tipologie contrattuali.in particolare l'agevolazione "Decontribuzione Sud", favorita dalla sua estensione e pratica assenza di requisiti particolari di accesso.Il, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, si conferma in recupero e registra a febbraio un saldo. In particolare, per illa variazione positiva risulta pari amentre per l’insieme dellecontrattuali la variazione complessiva è pari a, con un ruolo rilevante dei rapporti a termine.Confrontando la situazione(febbraio 2020) si registra unper i rapporti di lavoro a tempoe per le altre tipologie contrattuali (+321.000) grazie all’ampio recupero delle perdite che erano state registrate nel 2020.Quanto alle le assunzioni in somministrazione, c'è una forte crescita per entrambe le tipologie contrattuali: tempo indeterminato +101%, a termine +47%. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) nei primi due mesi del 2022 si attesta intorno alle 13.000 unità (in aumento dell’13% rispetto allo stesso periodo del 2021).