Unione bancaria, Gros-Pietro (Intesa): "Cruciale per aggregazione UE come è stato l'euro"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "credo che sianon solo per le banche ma". E' quanto affermato dal Presidente dia margine di un convegno a Milano, spiegando "comeè stato unper la crescita anche politica dell'Europa,contribuirà a questa unione. Viviamo in un momento in cui si capisce che l'Europa ha bisogno di essere più unita".Parlando della guerra, il Presidente di ISP ha affermato che "La, quindi farà del male a tutti nel mondo, poi ci saranno delle zone del mondo che soffriranno di più e saranno soprattutto i Paesi poveri e poi i paesi deboli. Quindi èe per questo va rafforzata".che ci sono nel mondo e. La fionanza è importante, ma gli operatori europei sono piccoli rispetto alle grandi banche americane e cinesi, ma per fare delle grandi banche europee occorre avere un'unione bancaria europea completa".