Air France-KLM in trattative cn Apollo per rafforzamento patrimoniale

Air France-KLM

(Teleborsa) -annuncia di aver avviatoper unaa favore di una consociata operativa di Air France che produce motori di ricambio per la flotta.Il ricavato dell'operazione consentirà al Gruppo difrancese, in conformità con quanto previsto dalle regole temporanee dettate dalla UE per contrastare la pandemia, e nello stesso tempoIl capitale conferito sarà contabilizzato come patrimonio netto ai sensi degli standard IFRS, rafforzando così il bilancio di Air France-KLM e Air France.La notizia delle trattative per la ricapitalizzazione ha messo le ali al titolo Air France-KLM alla borsa di Parigi, dove si registra un importante rialzo del 2,92% a 4,375 euro.