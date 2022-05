Andamento sostenuto per il comparto beni industriali a Milano (+2,11%), notevole balzo in avanti per Nexi

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Nexi

CNH Industrial

Prysmian

Ftse MidCap

Salcef Group

GVS

Zignago Vetro

bassa capitalizzazione

D'Amico

Seri Industrial

Saes Getters

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 39.665,2 e sta trattando a 40.171,2, balzando del 2,11% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 958 dopo un avvio a quota 943.Tra le azioni italiane adel comparto beni industriali, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,31%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,81%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 3,08%.In luce, con un ampio progresso dell'1,79%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,53%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, seduta positiva per, che avanza bene del 3,55%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,91%.avanza dell'1,75%.