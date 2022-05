Antitrust chiude procedimento su ASPI. Semaforo verde al Cashback

(Teleborsa) -avviato nei confronti diper non aver dato subito risposta alla questione deicausati dai. Ma l'Authority ha disposto anche una, riconoscendoad istituire un meccanismo automatico di rimborso tramite ilIl- ricorda l'Antitrust - era statonei confronti di ASPI che non aveva ancora adottato alcuna misura che contemplasse una riduzione del pedaggio. Subito dopo l’avvio del procedimento, la società aveva presentato unprogressivo del pedaggio, denominato, oggetto di analisi, approfondimenti e di molteplici confronti con l'azienda del il MIMS, che hanno consentito di perfezionare il meccanismo e rimuovere le criticità.Le misure assunte da ASPI - sottolinea l'AGCM - consentiranno ad unache ne matureranno il diritto di ottenerea seconda della fascia chilometrica percorsa e del ritardo accumulato a causa dei disservizi generati dai cantieri di lavoro. In particolare,, sono previsti rimborsi per ritardi a partire da 10 minuti per viaggi fino a 99 km e ad almeno 15 minuti per tutte le altre fasce (fino oltre i 500 km), calcolati prendendo a riferimento la velocità media storica che per i veicoli leggeri è pari a 100 Km/h, mentre per i veicoli pesanti è pari a 70 km/h.dell'Antitrust alle, il cui processo è gestito tramite apposita applicazione denominata, scaricabile gratuitamente dagli utenti, ed in futuro, anche tramite apposita sezione del sito internet di ASPI. L’erogazione del rimborso avverrà in maniera automatica, anche nell’ipotesi di ritardo minimo, con qualsiasi metodo di pagamento (telepedaggio, carte o contanti).L’Antitrust ha rilevato però che l'attuazione di tutte le misure proposte si concluderà entro la fine del 2022 e questo è il motivo per il quale ha comunque ritenuto che il comportamento di ASPI attuasse una violazione del Codice del Consumo. Tuttavia, considerato lo sforzo di ASPI connesso all’introduzione del Cashback e la complessità e l’innovatività degli interventi prospettati, che costituiscono un’iniziativa senza precedenti nel panorama europeo dei servizi di trasporto su strada, l’Antitrust ha ritenuto di applicare una sanzione pecuniaria minima di 10.000 euro.