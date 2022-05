ASPI, Free To X: prosegue Roadmap installazioni di stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza

(Teleborsa) - Prosegue l'attuazione delstart-up deldedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con l'"Fin da quando, lo scorso anno, il piano di elettrificazione della rete gestita da Aspi è stato avviato, Free To X – dichiara– si è impegnata nella progettazione di un network che assicurasse la neutralità geografica da Nord a Sud e da Est ad Ovest, con l'obiettivo di portare avanti con omogeneità e continuità la fornitura del servizio agli utenti in viaggio lungo le dorsali del Gruppo".Fino al, – fa sapere Aspi in una nota – saranno avviati in media 6/7 nuovi cantieri ogni mese e attualmente l'investimento complessivo per leè maggiore diUna volta completato il piano di installazione, su 100 aree di servizio della rete Aspi,, pari all'interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché – sottolinea Aspi – in linea con proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation - AFIR), all'interno del pacchetto di. I cantieri già attivi – in fase avanzata – sono 24. Lesono: San Nicola Est (A1 – Napoli-Roma), La Pioppa Est (A14 – Bologna-Ancona), La Pioppa Ovest (A14 – Bologna-Ancona), Montefeltro Ovest (A14– Bologna-Ancona), Torre Cerrano Est (Irpinia Nord (A16 – Napoli-Canosa), Irpinia Sud (A16 – Napoli-Canosa), Brughiera Est (A8 – Milano-Varese), Brughiera Ovest (A8 – Milano-Varese), Po Est (A13 –Bologna-Padova), Po Ovest (A13 – Bologna-Padova), Lario Ovest (A9 – Milano – Como), Lario Est (A9 – Milano – Como), San Zenone Est (A1 – Milano – Bologna), Brianza Sud (A4 – Milano-Brescia), Arno Est (A1 – Firenze – Roma), Aurelia Sud (A10 Genova – Savona), Arno Ovest (A1 Firenze – Roma),Firenze Nord (A11 Firenze – Mare), Peretola Sud (A11 Firenze – Mare), Canne della Battaglia Ovest (A14 Canosa – Taranto), Canne della Battaglia Est (A14 Canosa – Taranto), Torre Fantine Est (A14 Lanciano-Canosa), Torre Fantine Ovest (A14 Lanciano-Canosa).