Caro bollette, Bonomi: la soluzione è mettere un tetto al prezzo del gas

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, è tornato a sostenere la necessità di mettere un tetto al prezzo del gas per arginare il caro bollette. "Lo abbiamo chiesto in tute le salse", ha dichiarato all'evento "Med in Italy" organizzato a Palermo dai Giovani Imprenditori. "Bastava fare un'operazione suidi merito – ha spiegato – Bastava chiedere agli importatori copia dei contratti, vedere i prezzi e per quanti anni, perché noi siamo convintissimi che sonoa dei prezzi ben definiti". "È evidente che c'è in corso unafortissima, una speculazione su cui non si capisce perché nessuno voglia intervenire", ha aggiunto"Non è vero che Confindustria non vuole la tassazione sugli, noi non vogliamo che si generi quella speculazione perché quella speculazione la stanno pagando imprese e famiglie – ha proseguito Bonomi –. Bisogna agire a monte, è evidente".Il"noi non è che lo abbiamo fatto oggi, lo abbiamo fatto in decenni di scelte scriteriate", ha spiegato il presidente degli industriali. "Solo per rimanere nel campo della, a marzo 2014 termina il conflitto in Crimea e a maggio 2014 la comunità europea manda un documento chiedendo ai paesi membri di diminuire la dipendenza dal gas russo, l'Italia cosa ha fatto? L'ha raddoppiata", ha evidenziato. "Questo dà l'idea di come non c'è nonsul futuro. Quindi oggi siamo costretti, famiglie e imprese, a pagare scelte politiche sbagliate di decenni", ha ribadito."Noi dobbiamo cambiare il nostroe ci troviamo a cambiarlo in una situazione molto complicata – ha sottolineato –, dove si pensava che la transizione fosse solo dal fossile allee invece dobbiamo cambiare fossile con fossile se vogliamo diventare indipendenti nel breve periodo dalle forniture, in un contesto geostrategico completamente cambiato in 2-3 mesi".