Diasorin in rialzo. Assist da analisti dopo marcatura CE test molecolare Aries

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,03%.La società italiana della diagnostica ha annunciato laper l'identificazione e la differenziazione dei quattro virus respiratori più diffusi e delle infezioni da essi generate. Il test - si legge in una nota - sarà eseguibile sulla piattaforma di diagnostica molecolare Aries ed offrirà ai laboratori clinici una soluzione diagnostica completamente automatizzata in grado di fornire risultati utili in modo efficiente e con un tempo di intervento minimo da parte degli operatori."Il nostro nuovo test consentirà agli ospedali e ai laboratori clinici di adottare un approccio diagnostico flessibile e scalabile, espandendo nella stagione influenzale l'indagine clinica ai quattro target virali più rilevanti per i pazienti pediatrici e adulti", sottolineaIl titolo Diasorin viene promosso dagli analisti diche confermano la raccomandazione "buy" e target price a 160 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +4,03% del).Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 118,1 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 121,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 115,7.