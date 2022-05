Dl Aiuti, diffuso una circolare agli associati sulle nuove misure

(Teleborsa) - L’ha appena diffuso unaagli Associati con riferimentoentrato in vigore il 18 maggio. In particolare, la circolare evidenzia le diverse misure di aiuto previste in favore delle imprese danneggiate dagli effetti della guerra e dall’aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici. Tali aiuti prevedono anche la presenza diconcesse fino al 31 dicembre 2022 dalla Sace e dal Fondo di garanzia PMI a fronte di finanziamenti erogati dalle banche.Il decreto legge inoltre norma lea mercato che saranno pienamente operative una volta autorizzate dalla Commissione europea. Il decreto legge effettua unadella normativa sulla cessione dei crediti di imposta, introducendo la possibilità, per la banca e i soggetti appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere in ogni momento i crediti già acquistati in favore dei “clienti professionali privati”.Inoltre, sono previste disposizioni in materia di cambio delle(Grivna) in banconote euro.