Edilizia, Istat: produzione costruzioni ai massimi dal 2011

(Teleborsa) - A marzo 2022 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, registrando il. Lo rileva l'annunciando che anche su base trimestrale si evidenzia un aumento rispetto al trimestre precedente (+7%)., l’indice al netto degli effetti di calendario segna una marcata variazione positiva rispetto a marzo 2021.L'Istituto di statistica stima a marzo che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2% rispetto a febbraio 2022.Nella, al netto della stagionalità, la produzione nelle costruzioni aumenta del 7,0% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 19,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23, come a marzo 2021), mentre l’indice grezzo registra una crescita del 20,5%.Nella media del primo trimestre del 2022, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 20,9%.