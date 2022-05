Eventi e scadenze del 20 maggio 2022

Brioschi

Fidia

Foot Locker

Sciuker Frames

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaG7 - Vertice internazionale - Si svolge in Germania, il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centraliRiunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa - Si svolge a Torino la riunione dei Ministri degli Affari Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’EuropaBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2022.