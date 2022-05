Falck Renewables, proposta parco eolico marino galleggiante in Sardegna

Falck Renewables

(Teleborsa) - Si chiama Tibula Energia il progetto per un parco eolico marino galleggiante al largo della costa nord-orientale della Sardegna, proposto dae BlueFloat Energy nel quadro della partnership paritetica che lega le due aziende.Prima dell'avvio del procedimento autorizzativo ministeriale, le società stanno conducendo una serie di incontri con gli interlocutori dei territori del Nordest dell'Isola per presentare la proposta progettuale, farne comprendere le caratteristiche distintive e migliorarla attraverso il dialogo e il confronto.L'impianto prevede 62 turbine eoliche galleggianti, posizionate a una distanza dalla costa che varia da un minimo di 25 a un massimo di 40 chilometri. Al di fuori delle acque territoriali, dalla costa le turbine saranno pressoché' impercettibili all'occhio umano; 975 MW la capacità installata, con oltre 3,4 TWh/anno di produzione attesa, pari al consumo di oltre 900.000 utenze domestiche.Il progetto contribuirà ogni anno a evitare l'emissione in atmosfera di 1,6 milioni di tonnellate di CO2.Il progetto prevede, inoltre, la generazione di migliaia di posti di lavoro stabili nel medio-lungo termine: fino a 3.200 unità per le fasi di fabbricazione, assemblaggio e costruzione; oltre 180 per la manutenzione degli impianti dopo l'entrata in esercizio del parco.commenta: “Il valore di un progetto si misura sulla sua capacità di creare valore condiviso nel tempo. Attraverso il dialogo e il coinvolgimento del territorio,in cui opereremo”.