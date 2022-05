Rialzi in Asia. Listini festeggiano mossa banca centrale Cina

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la sessione in rialzo, così come si muovono in territorio positivo le altre principali piazze asiatiche, dopo l'annuncio delladi confermare il tasso di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno al 3,7%. La banca centrale cinese ha, invece,dal 4,6% al 4,45%. La riduzione è la più forte dal 2019.L'indice giapponeseguadagna l'1,28 nonostante il dato sui prezzi al consumo abbia confermato il forte balzo delle pressioni inflazionistiche; sulla stessa linea, avanza con forza, che continua gli scambi all'1,58%.In netto miglioramento(+2,1%); come pure, balza in alto(+1,76%).Su di giri(+2,19%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,12%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%).