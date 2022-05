Nel periodo di disservizio non ci sono state ripercussioni sui sistemi operativi di scalo, che hanno continuato a garantitr il regolare svolgimento dell’attività operativa. L’informativa sui voli in partenza e in arrivo ha funzionato sempre correttamente all’interno dell’aerostazione.

(Teleborsa) - SACBO comunica che il sito web dell’Aeroporto di Milano Bergamo (milanbergamoairport.it) è tornato disponibile e consultabile.