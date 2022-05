Sicurezza energetica, analisi CDP: tre vie per andare oltre l’emergenza

(Teleborsa) - Quanto è dipendente dall’estero il, quali sono le opzioni di sviluppo di breve e lungo periodo per la sicurezza energetica nazionale e quale ruolo può giocare il gas naturale tra emergenza e transizione. Questi i temi al centro deldegli analisti didal titolo “Sicurezza energetica: quali prospettive oltre l’emergenza?”. Il documento analizza la situazione italiana e individua le eventuali alternative percorribili per sostituire le importazioni di gas dalla Russia.Ilha riportato al centro della scena il tema della sicurezza energetica, tra dipendenza dall’estero e spinta alla transizione. L’Italia, principalmente a causa della scarsa dotazione di risorse naturali, è tra i Paesi europei energeticamente più dipendenti dall’estero: quasi tre quarti dellearrivano infatti da Paesi terzi (73% a fronte di una media Ue del 57%). L’, inoltre, presenta una forte concentrazione in un numero limitato di Paesi caratterizzati da elevati profili di rischio geopolitico.Nel corso degli anni laè però diminuita gradualmente per effetto dei progressi in materia di efficienza energetica e. Tuttavia, la nostra economia è ancora molto dipendente dal gas russo.Ci sono diverse diverse vie percorribili per ridurre questa dipendenza: pieno sfruttamento della capacità di stoccaggio nel brevissimo periodo; potenziamento della capacità di trasporto del gasdotto(TAP) e incremento dell’effettivo utilizzo dei metanodotti provenienti dal Nord Africa; nuovi impianti per ilper consentire una rimodulazione delle importazioni nel breve-medio periodo. A queste opzioni si aggiunge la necessità di accelerare la transizione verso un sistema più efficiente e meno dipendente dai combustibili fossili, puntando sulle energie rinnovabili.In un orizzonte di lungo periodo, gli attualipotrebbero cambiare e alcuni Paesi potrebbero passare da importatori netti di energia a esportatori. Grazie al posizionamento strategico e alla valorizzazione di reti e porti l’Italia potrebbe candidarsi a diventare un hub di accesso al gas naturale e, in futuro, anche dell’idrogeno, facendo da ponte tra le due sponde del Mediterraneo e riacquisendo quella centralità che il posizionamento geografico e storico le hanno sempre assegnato.